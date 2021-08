Voulmentin Église Saint-Pierre et Saint-Paul Deux-Sèvres, Voulmentin À la découverte des orgues Église Saint-Pierre et Saint-Paul Voulmentin Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Voulmentin

À la découverte des orgues Église Saint-Pierre et Saint-Paul, 19 septembre 2021, Voulmentin. À la découverte des orgues

Église Saint-Pierre et Saint-Paul, le dimanche 19 septembre à 15:00

### Entre Voulemnt et Nueil les Aubiers: découverte de deux orgues et trois chapelles. La paroisse propose un tour dans la chapelle Saint-Sébastien, qui vient d’etre rénovée, où nous écouteront un harmonium Alexandre. Vers 16h, nous suivrons la voie verte pour rejoindre Saint-Hilaire, de Nueil les Aubiers pour un court concert vers 17h. La journée se termine par un verre de l’amitié et vêpres chantées, pour ceux qui le souhaitent.

Gratuit. Entrée libre. Prévoir des chaussures de marche.

Entre Voulemnt et Nueil les Aubiers: découverte de deux orgues et trois chapelles. Église Saint-Pierre et Saint-Paul Quartier Voultegon, 79150 Voulmentin Voulmentin Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Voulmentin Autres Lieu Église Saint-Pierre et Saint-Paul Adresse Quartier Voultegon, 79150 Voulmentin Ville Voulmentin lieuville Église Saint-Pierre et Saint-Paul Voulmentin