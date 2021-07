Colmar Collégiale Saint-Martin Colmar, Haut-Rhin À la découverte des orgues de Saint-Martin Collégiale Saint-Martin Colmar Catégories d’évènement: Colmar

### Avec les organistes, découvrez les deux orgues de la collégiale Saint-Martin ! Par petits groupes de 15 personnes, vous monterez sur la tribune pour découvrir le grand orgue. L’orgue de chœur sera également accessible à tous, personne valide ou en situation de handicap. **Grand Orgue** À l’origine, le grand-orgue de la Collégiale a été construit en 1755 par _**Jean-André Silbermann.**_ Comme beaucoup d’orgues des villes, il a subi de nombreuses modifications au gré des modes. En 1911, il devient un monstre impressionnant de 80 jeux à traction électro-pneumatique, moderne pour l’époque mais peu fiable. En 1975, cet instrument, définitivement réduit au silence, est provisoirement remplacé par un orgue de choeur, au demeurant remarquable. En 1979, _**Orgelbau Felsberg**_ construit, derrière la façade Silbermann reconstituée, un orgue neuf d’esthétique nordique de 48 jeux sur 3 claviers, avec une tuyauterie majoritairement en plomb. En dehors des révisions et réparations habituelles, cet instrument n’a, depuis lors, subi aucune modification : la notion de patrimoine est passée par là. **Orgue de choeur** L’orgue de chœur de la Collégiale a été construit en 1975 par les _**Ets. Schwenkedel**_ de Strasbourg. C’est le dernier instrument terminé par ce facteur d’orgues, trop tôt disparu. L’intensité de son harmonisation s’explique par le fait qu’il devait remplacer le grand’orgue, muet à cette époque. Il devait donc remplir la Collégiale à lui seul, malgré son petit nombre de jeux (13). Le buffet réutilise des confessionnaux de _**Klem**_ (Colmar, 1910) et s’intègre bien aux stalles du même sculpteur. Son esthétique générale s’oriente vers la facture baroque nord-allemande, mais le jeu d’anche « en chamade » (en saillie horizontale) s’inspire de l’Espagne, où cette disposition est courante.

Gratuit. Départs : 14h, 15h, 16h. Groupes de 15 personnes.

Collégiale Saint-Martin Place de la Cathédrale, 68000 Colmar

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

