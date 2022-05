A la découverte des Orchidées Saint-Souplet-sur-Py Saint-Souplet-sur-Py Catégories d’évènement: Marne

Saint-Souplet-sur-Py Marne Saint-Souplet-sur-Py Venez découvrir les orchidées et les papillons sur les pelouses du Terme des Côtes à Saint Souplet sur Py.

Rendez vous devant l’église

Inscription préalable – Gratuit

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo Animation organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne +33 3 26 69 12 39 Saint-Souplet-sur-Py

