A la découverte des orchidées. Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer

Calvados

A la découverte des orchidées. Benerville-sur-Mer, 30 mai 2022, Benerville-sur-Mer. A la découverte des orchidées. Benerville-sur-Mer

2022-05-30 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-30 12:00:00 12:00:00

Benerville-sur-Mer Calvados Et oui, vous ne rêvez pas ! Le mont Canisy recèle de surprises dont la présence de plusieurs espèces d’orchidées : Ophrys abeille, Orchis bouc, de Fuchs… Partez à leur rencontre sur les sentiers du mont.

Sur réservation : places limitées

(3km/2h30) – Niveau 2 Et oui, vous ne rêvez pas ! Le mont Canisy recèle de surprises dont la présence de plusieurs espèces d’orchidées : Ophrys abeille, Orchis bouc, de Fuchs… Partez à leur rencontre sur les sentiers du mont.

Sur réservation : places… loic.nicolle@gmail.com +33 6 09 36 58 08 Et oui, vous ne rêvez pas ! Le mont Canisy recèle de surprises dont la présence de plusieurs espèces d’orchidées : Ophrys abeille, Orchis bouc, de Fuchs… Partez à leur rencontre sur les sentiers du mont.

Sur réservation : places limitées

(3km/2h30) – Niveau 2 Benerville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-04 par

Détails Catégories d’évènement: Benerville-sur-Mer, Calvados Autres Lieu Benerville-sur-Mer Adresse Ville Benerville-sur-Mer lieuville Benerville-sur-Mer Departement Calvados

Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benerville-sur-mer/

A la découverte des orchidées. Benerville-sur-Mer 2022-05-30 was last modified: by A la découverte des orchidées. Benerville-sur-Mer Benerville-sur-Mer 30 mai 2022 Benerville-sur-Mer Calvados

Benerville-sur-Mer Calvados