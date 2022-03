A la découverte des orchidées à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21

Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher Thoré-la-Rochette A la découverte des orchidées à Thoré-la-Rochette. Orchis singe, Néottie nid d’oiseau, Platanthère verdâtre, Ophrys mouche… Ces drôles de noms sont ceux d’orchidées sauvages. Et oui, car les orchidées, on ne les trouve pas seulement en pot dans les jardineries ! Venez les découvrir lors d’une promenade sur les pelouses de Bois Loiseau. Sortie nature à la découverte de cette jolie fleur. +33 2 54 80 11 05 http://www.perchenature.fr/actualites A la découverte des orchidées à Thoré-la-Rochette. Orchis singe, Néottie nid d’oiseau, Platanthère verdâtre, Ophrys mouche… Ces drôles de noms sont ceux d’orchidées sauvages. Et oui, car les orchidées, on ne les trouve pas seulement en pot dans les jardineries ! Venez les découvrir lors d’une promenade sur les pelouses de Bois Loiseau. Pixabay

Catégories d'évènement: Loir-et-Cher, Thoré-la-Rochette
Lieu Thoré-la-Rochette

