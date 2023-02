A la découverte des oiseaux migrateurs Étang de Pontoux Pontoux Catégories d’Évènement: Pontoux

Saône-et-Loire

A la découverte des oiseaux migrateurs Espace Naturel Sensible de l'Etang de Pontoux Étang de Pontoux Pontoux Saône-et-Loire

2023-09-16

2023-09-16 – 2023-09-16

Étang de Pontoux Espace Naturel Sensible de l’Etang de Pontoux

Pontoux

Saone-et-Loire EUR 0 0 Venez découvrir et observer nos grands voyageurs sur le départ de migration, quand d’autres prennent leur quartier d’hiver.

Il vous sera proposé des jumelles et longue vue pour les voir de près.

Visite en matinée ou après-midi, réservation obligatoire, places limitées. L'horaire exact sera communiqué lors de votre réservation. ens@saoneetloire71.fr +33 3 85 39 56 72

