À la découverte des oiseaux Médiathèque Jean-Jaurès Nevers, mercredi 10 avril 2024.

À la découverte des oiseaux Atelier numérique Mercredi 10 avril, 14h00 Médiathèque Jean-Jaurès Gratuit, Sur inscription, Réservé aux abonnés du Réseau des Médiathèques de Nevers Agglomération

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T14:00:00+02:00 – 2024-04-10T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T14:00:00+02:00 – 2024-04-10T15:00:00+02:00

Venez apprendre à reconnaître les oiseaux et leurs chants !

Grâce à une application mobile, vous pourrez voir des oiseaux s’animer et chanter. La médiathèque vos propose un parcours ludique pour vous entraîner à les reconnaître et à mémoriser leurs chants.

A partir de 4 ans accompagné d’un adulte et 7 ans en autonomie.

Dans le cas où le mode de réservation en ligne ne fonctionnerait pas, nous vous invitions à appeler la médiathèque au 03 86 68 48 50 pour réserver.

Médiathèque Jean-Jaurès 17 rue Jean-Jaurès, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

culture journée