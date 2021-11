À la découverte des oiseaux hivernants Marais du Vigueirat, 5 décembre 2021, Arles.

À la découverte des oiseaux hivernants

du dimanche 5 décembre au dimanche 27 février 2022 à Marais du Vigueirat

De décembre à février, nous vous emmenons dans le cœur de la **Réserve Naturelle Nationale**, jusqu’à l’un de nos observatoires situé dans une zone totalement inaccessible en dehors des visites guidées. Au milieu de paysages variés, vous vous approcherez de la plus grande roselière protégée de Camargue entre plans d’eau, mares temporaires et prés salés. Un moment privilégié qui vous permettra de contempler les oiseaux venus passer l’hiver en Camargue : canards (sarcelle, souchet, nette rousse, chipeau, colvert), grues et oies cendrées, passereaux (bruant des roseaux, rémize, rouge-gorge, pinson) et rapaces (aigle, épervier, faucon). L’intimité et la discrétion des lieux vous permettront de contempler les oiseaux sans les déranger. Rendez-vous avec nos guides Marie et Corentin, ornithologues passionnés, qui vous feront découvrir la faune sauvage de Camargue comme jamais vous ne l’avez vu.

20€ à partir de 13 ans – 15€ de 6 à 12 ans

Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau 13104 Mas-Thibert Arles Mas-Thibert Bouches-du-Rhône



