Saussy Côte-d’Or Saussy EUR 0 0 Partez à la découverte des oiseaux forestiers des combes Quinquendolle et Milvy le 30 avril prochain. En partenariat avec la LPO et le dispositif Natura 2000 du Pays Seine-et-Tilles, cette balade d’environ deux heures sera l’occasion de (re-)découvrir les oiseaux qui peuplent nos forêts avec l’arrivée du printemps.

Lieu de RDV donné lors de l’inscription (obligatoire) : 03 80 35 22 75 ou

natura2000@pays seine et tilles.fr

