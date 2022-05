A la découverte des oiseaux et de la faune sauvage Jardins du Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Château de Chamerolles

En continu toute l’après-midi dans les jardins

Tarifs : 8€ tarif plein, 5 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 6 ans

Organisés en partenariat avec la LPO (ligue de protection des oiseaux), découvrez, via ces ateliers conçus pour les enfants, les 68 espèces d’oiseaux nichant dans l’environnement du château. Jardins du Château de Chamerolles Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T17:00:00

Lieu Jardins du Château de Chamerolles Adresse Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois Ville Chilleurs-aux-Bois

