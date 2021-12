Canteleu Parc animalier de Roumare Canteleu, Seine-Maritime A la découverte des oiseaux du printemps Parc animalier de Roumare Canteleu Catégories d’évènement: Canteleu

Seine-Maritime

A la découverte des oiseaux du printemps Parc animalier de Roumare, 19 mars 2022, Canteleu. A la découverte des oiseaux du printemps

Parc animalier de Roumare, le samedi 19 mars 2022 à 10:00

Pass sanitaire obligatoire Le nombre de participants sera adapté aux conditions sanitaires du jour de l’animation. Une distanciation physique sera demandée aux participants mais les familles pourront rester groupées.

inscription par SMS obligatoire, GRATUIT

Avec un ornithologue du GONm venez observer et écouter les oiseaux du printemps en pleine forêt. Parc animalier de Roumare D351 Route de Sahurs, Forêt de Roumare Canteleu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Canteleu, Seine-Maritime Autres Lieu Parc animalier de Roumare Adresse D351 Route de Sahurs, Forêt de Roumare Ville Canteleu lieuville Parc animalier de Roumare Canteleu