2022-06-01 – 2022-06-01

Villers-en-Argonne 51800 Villers-en-Argonne Afin de faire partager au grand public les richesses qui nous entourent, la LPO Champagne-Ardenne organise une sortie de découverte des oiseaux peuplant les prairies de Villers-en-Argonne. A l’occasion de cette sortie, le public aura très certainement la chance d’observer la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune, les Fauvettes à tête noire et babillarde ainsi que bien d’autres espèces. Au programme : une randonnée de 3 km environ permettant de découvrir les oiseaux des prairies et des bocages typiques du site Natura 2000. Prévoir des vêtements et chaussures adaptées.

Découvrez les oiseaux peuplant les prairies de Villers-en-Argonne au cours d'une randonnée de 3 km environs. Prévoir des vêtements et chaussures adaptées. Inscription obligatoire. remi.hanotel@lpo.fr

