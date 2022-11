A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES JARDINS Puilacher Puilacher Catégories d’évènement: Hérault

Puilacher

A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES JARDINS Puilacher, 3 décembre 2022, Puilacher. A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES JARDINS

Puilacher Hérault

2022-12-03 – 2022-12-03 Puilacher

Hérault Puilacher Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communautaire (ABC), la communauté de communes vous invite à découvrir les oiseaux hivernants des jardins lors d’une animation avec la LPO Occitanie. Contribuez aussi à l’enquête hivernale sur les oiseaux en téléchargeant la fiche espèce et le guide d’enquête sur le site de la communauté de communes, puis chargez vos photos sur iNaturalist.

Renseignements et inscriptions : LPO Occitanie, Thomas Marchal, 06 42 89 73 65 – thomas.marchal@lpo.fr

Infos sur l’ABC : www.cc-vallee-herault.fr / Actions et projets / Atlas de la biodiversité communautaire / Comment contribuer – abc@cc-vallee-herault.fr Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communautaire (ABC), la communauté de communes vous invite à découvrir les oiseaux hivernants des jardins lors d’une animation avec la LPO Occitanie. Contribuez aussi à l’enquête hivernale sur les oiseaux en téléchargeant la fiche espèce et le guide d’enquête sur le site de la communauté de communes, puis chargez vos photos sur iNaturalist. +33 6 42 89 73 65 Puilacher

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puilacher Autres Lieu Puilacher Adresse Puilacher Hérault Ville Puilacher lieuville Puilacher Departement Hérault

Puilacher Puilacher Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/puilacher/

A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES JARDINS Puilacher 2022-12-03 was last modified: by A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES JARDINS Puilacher Puilacher 3 décembre 2022 Hérault Puilacher Puilacher Hérault

Puilacher Hérault