Morbihan Venez participer au comptage des oiseaux des jardins avec l’association Les Landes !

Dans le cadre de l’opération nationale de sciences participatives portée par la LPO, le Muséum National d’Histoire Naturelle, et Bretagne Vivante à l’échelle régionale, l’association Les Landes vous invite à découvrir les oiseaux des jardins le temps d’une

matinée.

Au programme : balade ludique dans la réserve naturelle des Landes de Monteneuf et initiation au comptage participatif des oiseaux des jardins.

Prévoir une tenue adaptée et votre paire de jumelles si vous en avez.

Tout public, conseillé à partir de 5 ans. Réservation obligatoire. contact@leslandes.bzh +33 2 97 93 26 74 Monteneuf

