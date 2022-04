A la découverte des oiseaux des Brocs La Celle-sur-Loire, 2 juillet 2022, La Celle-sur-Loire.

A la découverte des oiseaux des Brocs La Celle-sur-Loire

2022-07-02 – 2022-07-02

La Celle-sur-Loire Nièvre La Celle-sur-Loire

3 EUR

Découverte des pelouses calcaires des Brocs et des oiseaux du site, mais aussi accès direct à la Loire et à une grève occupée par l’une des plus belles colonies de Petit gravelot, de sterne pierregarin et de Sterne naine de la Loire nivernaise.

RV place de l’église

Réservation obligatoire

nievre@lpo.fr

La Celle-sur-Loire

