A la découverte des oiseaux de nos villages Saint-Maixant

2021-11-21 09:45:00 – 2021-11-21

Saint-Maixant Gironde Saint-Maixant Gironde Cet hiver je vous propose de découvrir les oiseaux de nos villages sud-girondins. L’hiver de nombreuses espèces d’oiseaux, dont certains peu connus, restent dans nos villages. Beaucoup de passereaux de toutes les couleurs :

– Des jaunes : Bruant zizi, Serin cini, Chardonneret, Mésange charbonnière,

– Des verts : Le Verdier – Des bleus : Mésange bleue, Sittelle torchepot

– Des rouges : Le rouge gorge, Pinson des arbres, … et bien d’autres surprises. Mais aussi d’autre familles comme les pics, les rapaces, les hérons, les corvidés. Ou encore des petites chouettes chevêches que l’on peut observer le jour. Des astuces pour les différencier en vol vous seront données. Nous découvrirons également leurs petites notes d’hiver pour communiquer entre eux. Mais aussi quelques fois nous nous arrêterons pour simplement écouter la

