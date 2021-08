Plougasnou Plougasnou Finistère, Plougasnou A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix Plougasnou Plougasnou Catégories d’évènement: Finistère

Plougasnou

A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix Plougasnou, 4 août 2021, Plougasnou. A la découverte des oiseaux de la baie de Morlaix 2021-08-04 13:30:00 – 2021-08-04

Plougasnou Finistère Plougasnou Comment reconnaître les oiseaux de la baie de Morlaix ? Sont-ils sédentaires ou migrateurs ? De quoi se nourrissent-ils et comment ? Muni de longues vues et de jumelles, venez observer les nombreux oiseaux de la baie de Morlaix : bernaches, aigrettes, huitriers, chevaliers, hérons, goélands… – Sortie en compagnie d’un animateur nature, proposée par le CPIE Pays de Morlaix.

– Inscription obligatoire et limitée à de petits groupes (20 personnes) : pap.baiemorlaix@gmail.com – 02 98 67 51 54 ou 06 15 06 82 08

– Lieu de rendez-vous au port de Térénez.

– Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo.

– Tarif : 5€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

– Le pass sanitaire n’est pas obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

