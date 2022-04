A la découverte des oiseaux Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

A la découverte des oiseaux Cosne-Cours-sur-Loire, 7 mai 2022, Cosne-Cours-sur-Loire. A la découverte des oiseaux Cosne-Cours-sur-Loire

2022-05-07 – 2022-05-07

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre 5 5 EUR Suivez-nous en balade et découvrez les oiseaux qui vivent en centre ville de Cosne et sur les bords de Loire. Vous pourrez sans doute observer les nichées d’hirondelles, surprendre la partie de pêche d’une aigrette ou encore admirer le vol acrobatique d’une sterne pierregarin. Une occasion unique de partager un moment privilégié de découverte ! Suivez-nous en balade et découvrez les oiseaux qui vivent en centre ville de Cosne et sur les bords de Loire. Vous pourrez sans doute observer les nichées d’hirondelles, surprendre la partie de pêche d’une aigrette ou encore admirer le vol acrobatique d’une sterne pierregarin. Une occasion unique de partager un moment privilégié de découverte ! Cosne-Cours-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Cosne-Cours-sur-Loire Adresse Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Cosne-Cours-sur-Loire Departement Nièvre

Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosne-cours-sur-loire/

A la découverte des oiseaux Cosne-Cours-sur-Loire 2022-05-07 was last modified: by A la découverte des oiseaux Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 7 mai 2022 Cosne-Cours-sur-Loire nièvre

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre