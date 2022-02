A la découverte des oiseaux communs Saint-Hilaire-du-Harcouët Saint-Hilaire-du-Harcouët Catégories d’évènement: Manche

Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche Venez vivre seul ou en famille une balade nature avec Biosphère & Compagnie, nous observerons les oiseaux communs de nos campagnes et apprendrons à les reconnaître. Comment vivent-ils ? Que mangent-ils ? Une balade facile en petit groupe qui nous permettra d’apprécier ce moment convivial en pleine nature. À vos jumelles ! RDV sur le parking au fond du plan d’eau. Venez vivre seul ou en famille une balade nature avec Biosphère & Compagnie, nous observerons les oiseaux communs de nos campagnes et apprendrons à les reconnaître. Comment vivent-ils ? Que mangent-ils ? Une balade facile en petit groupe qui nous… tourisme.sthilaireduharcouet@msm-normandie.fr +33 2 33 79 38 88 Venez vivre seul ou en famille une balade nature avec Biosphère & Compagnie, nous observerons les oiseaux communs de nos campagnes et apprendrons à les reconnaître. Comment vivent-ils ? Que mangent-ils ? Une balade facile en petit groupe qui nous permettra d’apprécier ce moment convivial en pleine nature. À vos jumelles ! RDV sur le parking au fond du plan d’eau. Saint-Hilaire-du-Harcouët

