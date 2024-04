A la découverte des oiseaux Chanteurs Le Jardin de la Bardonnière Bois-de-Céné, dimanche 14 avril 2024.

A la découverte des oiseaux Chanteurs Le Jardin de la Bardonnière – Hulotte & Ciboulette – Pays de la Loire Grandeur Nature Dimanche 14 avril, 09h30 Le Jardin de la Bardonnière C’est gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T09:30:00+02:00 – 2024-04-14T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T09:30:00+02:00 – 2024-04-14T11:30:00+02:00

En partenariat avec la LPO et l’association paysanne Gens du Bocage et du Marais, nous organisons une sortie nature dans notre jardin en maraichage biologique le dimanche 14 avril de 9 h 30 à 11 h 30. L’occasion de venir découvrir les oiseaux chanteurs et d’échanger avec nous sur nos pratiques paysannes.

Le Jardin de la Bardonnière 267, La Bardonnière, 85710 Bois de Céné Bois-de-Céné 85710 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « justine.doudeau@lpo.fr »}]

sortie lpo sortie naturaliste