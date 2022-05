A la découverte des oiseaux Albé, 7 mai 2022, Albé.

A la découverte des oiseaux Albé

2022-05-07 – 2022-05-07

Albé Bas-Rhin

EUR Les oiseaux sont une richesse de la nature mais dans ce beau mélange de chants et de plumes colorées il est parfois difficile de s’y retrouver. Dans une ambiance conviviale nous vous invitons à venir apprendre à reconnaitre les oiseaux qui nous entourent.

Grâce à nos partenaires de la LPO Alsace vous serez équipés de jumelles et de longues vues et apprendrez au cours d’une Balade éducative à distinguer les particularités physiques de chacun ainsi que leur chant.

Albé

