A la découverte des moutons Bordeaux – Réserve écologique des Barails

Gironde

29 juin 2022, Bordeaux.

le mercredi 29 juin à 14:00 Sur inscription

Venez découvrir de manière ludique les moutons de la race landaise, leur alimentation, leurs comportements, les soins apportés et les bienfaits qu’ils prodiguent à la biodiversité. Bordeaux – Réserve écologique des Barails 44.90649952441457, -0.5664701590030201 Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T16:00:00

