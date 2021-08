Montagne Moulin de Calon Gironde, Montagne À la découverte des Moulins à vents Moulin de Calon Montagne Catégories d’évènement: Gironde

### Nous vous invitons à visiter ces Moulins à Vent du XVIe siècle que nous avons entièrement restaurés. Le site de Calon est le point culminant de la région. Le panorama est magifique et offre une vue sur toute la vallée. Vous pourrez venir avec votre pique-nique, des tables sont à votre disposition à l’ombre d’une petite forêt.

5 euros par personne. Gratuit pour les – 10 ans.

