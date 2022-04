À la découverte des merveilles de la nature aux Jardins de Nigelle Tilh, 1 mai 2022, Tilh.

Tilh Landes Tilh

Profitez du cadre envoûtant du jardin et dégustez un buffet champêtre. Ce buffet aux saveurs insolites sera composé de recettes aux plantes sauvages et pâtisseries aux fleurs. Troc de plantes : venez dénicher des graines, des plants ou des boutures. Votre hôte vous apportera son conseil éclairé d’experte. Visite des Jardins de Nigelle : vous découvrirez un parc paysager d’un hectare où se trouvent un bassin naturel avec des variétés aquatiques, un verger et un potager bio, ainsi que de nombreux massifs fleuris où se mélangent plantes sauvages et cultivées. Pour accompagner cette journée : concert de musique irlandaise. Tarifs : nous consulter.

Profitez du cadre envoûtant du jardin dégustez un buffet champêtre. Buffet payant, on peut amener son pique-nique. Troc de plantes. Visite du jardin. Concert de musique irlandaise. Tarifs : nous consulter.

+33 6 88 11 67 44

