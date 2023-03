A la découverte des marais Marchésieux Marchésieux Catégories d’Évènement: Manche

2023-07-21 15:00:00 – 2023-07-21 17:00:00

Manche Marchésieux La roselière des Rouges-Pièces est un site remarquable pour sa biodiversité au coeur du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. Un guide vous apprendra comment cet espace s’est formé et les richesses qu’il recèle. Gratuit.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur l’ENS de la Roselière des Rouges-Pièces.

