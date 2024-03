A la découverte des marais communaux Appeville, dimanche 19 mai 2024.

A la découverte des marais communaux Appeville Manche

Au cœur du printemps, une promenade guidée vous offre l’opportunité de découvrir et comprendre les marais communaux, espace singulier et spécifique des marais du Cotentin et du Bessin.

Au cœur du printemps, une promenade guidée vous offre l’opportunité de découvrir et comprendre les marais communaux, espace singulier et spécifique des marais du Cotentin et du Bessin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 14:30:00

fin : 2024-05-19 17:30:00

Appeville 50500 Manche Normandie accueil@parc-cotentin-bessin.fr

L’événement A la découverte des marais communaux Appeville a été mis à jour le 2024-03-19 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin