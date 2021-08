Grenoble Bibliothèque d'étude et du patrimoine Grenoble, Isère À la découverte des magasins de conservation Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Isère

À la découverte des magasins de conservation Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 18 septembre 2021, Grenoble. À la découverte des magasins de conservation

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Si vous vous êtes toujours demandé ce qui se cache dans les étages de la bibliothèque d’étude et du patrimoine, c’est le moment de le découvrir ! En compagnie d’un.e bibliothécaire, entrez dans les coulisses de la bibliothèque et explorez les magasins de conservation.

Sur inscription, à partir du 1er septembre

En compagnie d’un.e bibliothécaire, entrez dans les coulisses de la bibliothèque et explorez les magasins de conservation. Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T13:45:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:45:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:45:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:15:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T14:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:15:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:45:00

Détails Catégories d’évènement: Grenoble, Isère Autres Lieu Bibliothèque d'étude et du patrimoine Adresse 12, boulevard Maréchal Lyautey, 38021 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Grenoble lieuville Bibliothèque d'étude et du patrimoine Grenoble