A la découverte des lieux de Cezanne : du goût à la couleur Aix-en-Provence, 13 juillet 2022

A la découverte des lieux de Cezanne : du goût à la couleur

2022-07-13 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-31 18:30:00 18:30:00

L’excursion débutera par la découverte du joyau provençal des Carrières de Bibémus, au cœur du Grand Site Sainte-Victoire, Ce plateau rocheux de 7 hectares à la couleur ocre saisissante a inspiré la peinture de Paul Cezanne et a fait naître de nombreuses œuvres de renommée mondiale, dont le Rocher Rouge, peint entre 1895 et 1904.

Vous serez saisis par l’architecture et le cadre exceptionnel des lieux tout au long d’un parcours aménagé à l’ombre de grands pins, autour du Cabanon de Cézanne, où l’artiste entreposait ses œuvres.

La visite commentée se prolongera par la découverte du Terrain des Peintres, face à la montagne Sainte-Victoire. Véritable source d’inspiration de Cezanne, c’est dans cet écrin de verdure situé sur les hauteurs d’Aix-en-Provence, que l’artiste y a peint ses tableaux les plus célèbres. En vous promenant dans ce musée à ciel ouvert, vous pourrez admirer plusieurs reproductions de tableaux représentant Sainte Victoire.

Enfin, la visite se terminera par un moment de détente dans le cadre bucolique du domaine Terre Ugo, spécialisé dans la culture biologique de lavande. Cette maison familiale vous ouvrira ses portes et vous offrira une collation aux saveurs de lavande. De quoi régaler petits et grands !

Entre anecdotes de notre guide conférencière passionnée et découverte d’un patrimoine culturel et historique d’exception, vivez un moment de convivialité et de partage en famille ou entre amis, au détour des plus belles routes de Provence sillonnées par notre minibus panoramique tout confort !



➜ Départ garanti à partir de 2 personnes

➜ Durée : 4h

➜ Collation et entrée Terre Ugo incluses de mi juin à septembre dans un champs de lavande.

➜ De juin à septembre, le site des carrières de Bibémus peut être fermé* par arrêté préfectoral en fonction des conditions météo du jour.

Se renseigner la veille au soir sur myprovence.fr/enviedebalade (Sainte-Victoire et Concors), ou au +33 (0)8 11 20 13 13 (numéro surtaxé)

Parcours escarpé nécessitant une bonne mobilité et des chaussures de marche



*En cas d’impossibilité d’accéder aux carrières de Bibémus pour risque incendie, nous vous proposons de découvrir la route Cezanne ou de reporter l’excursion.

