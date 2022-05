À la découverte des lichens Maison Paris Nature Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

À la découverte des lichens Maison Paris Nature, 8 juin 2022, Paris. Le mercredi 08 juin 2022

de 10h00 à 11h30

. gratuit

[Atelier] Cette initiation à la lichenologie débutera par une présentation en salle suivie d’un atelier de détermination de quelques espèces de lichens présents sur les arbres du Parc Floral. Sur l’exemple de l’action de science participative Lichen Go, la fragilité de certains de ces organismes face aux polluants atmosphériques et leur utilisation dans la surveillance de la qualité de l’air de notre environnement seront évoquées. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Parc Floral de Paris 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSem1hnX3lLknRprn_tAmJfDDpFKqMVUlNTGHWvAL0PI6YIuvg/viewform

Lieu Maison Paris Nature Adresse Parc Floral de Paris Ville Paris

