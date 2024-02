A la Découverte des Libellules Saint-Martin-aux-Chartrains, mercredi 14 août 2024.

A la Découverte des Libellules Saint-Martin-aux-Chartrains Calvados

Petits et grands, partez à la découverte des Libellules et demoiselles. Les milieux humides sont le domaine de nombreuses espèces, monde fascinant de diversités de formes, de couleurs et de modes de vie. Nous vous initierons à leur observation et on vous fera découvrir ce monde étonnant !

(3km/2h30) Niveau 2

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-14 09:30:00

fin : 2024-08-14 12:00:00

Chemin du Marais

Saint-Martin-aux-Chartrains 14130 Calvados Normandie loic.nicolle@gmail.com

