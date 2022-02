A la découverte des libellules et des papillons des bords de Jalle Martignas-sur-Jalle – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Martignas-sur-Jalle Catégories d’évènement: Gironde

Sur inscription

Balade de découverte des espèces d’odonates et lépidoptères qui vivent dans les forêts bordant les Jalles. Vous y découvrirez leur comportement, leur mode de vie, leur régime alimentaire. Martignas-sur-Jalle – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00

