A la découverte des jeux du monde Esplanade des Muséales Tourouvre au Perche, jeudi 29 février 2024.

La ludothèque des Hauts du Perche et les Muséales de Tourouvre s’associent et proposent une journée de découverte de jeux de sociétés du monde entier.

Esplanade des Muséales 15 rue du Québec

Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie museales@cdchautsperche.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:00:00

fin : 2024-02-29 17:00:00



L’événement A la découverte des jeux du monde Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2024-01-31 par Muséales de Tourouvre