A la découverte des jeux de société japonais Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

A la découverte des jeux de société japonais Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, 12 avril 2022, Erquy. A la découverte des jeux de société japonais

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe, le mardi 12 avril à 10:00

Après une première rencontre autour de la culture japonaise et plus spécialement du manga aux dernières vacances, l’Espace Jeunesse de Lamballe Terre et Mer et la bibliothèque proposent aux collégiens de s’initier aux jeux de société japonais durant les vacances d’avril. Une matinée jeux de société, pour découvrir des jeux de plateaux comme le Haru Ichiban, Takenoko ou pourquoi pas le jeu de go, sans oublier la version japonaise du pierre, feuille, ciseaux. Sur inscription !

accès gratuit sur inscription

destinée aux collégiens Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy Querbet Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T10:00:00 2022-04-12T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Adresse Erquy Ville Erquy lieuville Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Departement Côtes-d'Armor

Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

A la découverte des jeux de société japonais Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 2022-04-12 was last modified: by A la découverte des jeux de société japonais Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Bibliothèque municipale le Blé en Herbe 12 avril 2022 Bibliothèque municipale le Blé en Herbe Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor