Le matin aux horaires d’ouverture de la médiathèque – 9h-12h Vous connaissez tous Monopoly ou Risk, mais connaissez-vous les nouveaux jeux de société ? Depuis une quinzaine d’années, un renouveau extraordinaire souffle sur le monde du jeu… Portés par de nouveaux auteurs, les nouveaux jeux de société nous invitent à vivre de nouvelles expériences ludiques. La médiathèque de Bagnac-sur-Célé vous propose de découvrir ces nouveaux jeux, qu’ils soient de plateau, d’ambiance ou coopératifs. Venez entre amis ou en famille, explorer une sélection de jeux de société à partir de 4 ans. Mercredi 15 septembre 09:00

