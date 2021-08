À la découverte des jardins thématiques Les Jardins panoramiques de Limeuil, 18 septembre 2021, Limeuil.

À la découverte des jardins thématiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les Jardins panoramiques de Limeuil

### Venez découvrir les Jardins panoramiques de Limeuil et jouer au grand jeu d’énigmes qui reprend les codes de l’escape game. Situés à l’emplacement de l’ancien château fort au sommet d’un village classé « plus beaux villages de France », les jardins surplombent la confluence des rivières Dordogne-Vézère. À l’origine ils ont été créés par le Docteur Linarès en 1902, revenu à Limeuil après avoir passé sa carrière auprès du Sultan du Maroc. En 2004, l’association AU FIL DU TEMPS les restaure et y installe de nouveaux jardins pédagogiques, ludiques et interactifs avec des sentiers d’interprétation thématiques. Appréciez la vue à 360° sur les paysages environnants et la visite en autonomie dans le parc à l’anglaise, l’arboretum de 2 ha. Au cours de votre visite en autonomie, participez au concours photo, jouez au jardin et résolvez l’escape game (adapté aux petits comme aux grands). Le Dimanche (seulement) rencontre avec des jardiniers et médiateurs du patrimoine qui vous parleront de l’histoire de ces jardins, vous présenteront des savoirs-faire liés aux plantes et aux animaux des jardins, à des techniques d’artisanat… Tout le week-end, toute la saison, cette nouvelle édition de l’escape game garden, grand jeu d’énigme et concept unique en Dordogne, vous permettra de découvrir les secrets des jardins thématiques tout en vous amusant. À tout âge, manipulez, décodez, écoutez, sentez …. Nouveau : version pour les tout petits.

Tarif réduit unique : 5€. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Les Jardins panoramiques de Limeuil Place des Fossés, 24510 Limeuil Limeuil Dordogne



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00