Cohons Les jardins suspendus Cohons, Haute-Marne À la découverte des Jardins suspendus Les jardins suspendus Cohons Catégories d’évènement: Cohons

Haute-Marne

À la découverte des Jardins suspendus Les jardins suspendus, 18 septembre 2021, Cohons. À la découverte des Jardins suspendus

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Les jardins suspendus 3€ par personne ; gratuit -12 ans. Visite libre toute la journée et visites guidées à 10h30, 14h30 et 16h30.

À 10 minutes du Parc national des Forêts, les Jardins Suspendus et leurs remarquables escargots de pierre vous invitent à l’émerveillement, en visite libre ou guidée. Les jardins suspendus 14 rue Candrée, 52600 Cohons Cohons Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cohons, Haute-Marne Autres Lieu Les jardins suspendus Adresse 14 rue Candrée, 52600 Cohons Ville Cohons lieuville Les jardins suspendus Cohons