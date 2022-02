À la découverte des Jardins solidaires Jardins solidaires partagés du pays rochefortais Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Pour cette nouvelle édition des Rendez-vous aux jardins, venez déambuler à la rencontre des jardiniers qui se feront un plaisir de partager leur passion du potager ! Possibilité de venir troquer graines, plants et conseils durant tout le week-end. Pour plus d’information sur notre association, rendez-vous sur jardinssolidaires.wixsite.com/jsppr-rochefort

Tout public, gratuit

Déambulation libre à la rencontre des jardiniers qui se feront un plaisir de partager leur passion du potager ! Troc de graines, plants et conseils durant tout le week-end. Jardins solidaires partagés du pays rochefortais Rue de la Vacherie, 17300 Rochefort, Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T12:00:00 2022-06-05T17:00:00

