le dimanche 5 juin à mairie

Amis des herbes folles, des radis bien rangés, des tondeuses remisées ou des allées désherbées, venez satisfaire votre curiosité ou votre envie de partager, car si tous les goûts sont dans la nature, certains jardins sont plus « natures » que d’autres… Ouverture des jardins particuliers, accueil, visite, surprises et échanges autour de la thématique : les jardins face au changement climatique. Carte du parcours donnée à l’accueil. Le saviez-vous ? Nous avons un rendez-vous aux jardins ! mairie saint jean des ollières Saint-Jean-des-Ollières Puy-de-Dôme

2022-06-05T09:30:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

