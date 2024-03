A la découverte des jardins de Losmonerie Château de Losmonerie Aixe-sur-Vienne, samedi 1 juin 2024.

A la découverte des jardins de Losmonerie Les jardins du château de Losmonerie ont reçu le label « jardin remarquable » en 2023. 1 et 2 juin Château de Losmonerie 5€, 3€ à partir de 4 ans (tarif comprenant les jeux)

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:30:00+02:00

Les jardins du château de Losmonerie ont reçu le label « jardin remarquable » en 2023.

Les jardins vous invitent dans trois ambiances:

* un jardin formel et très fleuri autour des bâtiments historiques avec beaucoup de tendances différentes;

* une promenade- dégustation de framboises (la plus grande collection française de framboises avec plus de 100 variétés), mais les framboises ne seront probablement mures qu’un peu plus tard en juin;

* un jardin naturaliste et sauvage dans un site exceptionnel sur la Vienne (site classé ZNIEFF) où l’on peut méditer dans la belle cabane en osier d’Emmanuel Puybonnieux.

Deux jeux permettent une visite pédagogique et ludique pour les enfants à partir de 4 ans.

Château de Losmonerie 17 route de Losmonerie , 87700 Aixe-sur-Vienne, France Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 07 11 04 96 http://www.losmonerie.fr Losmonerie comprend trois jardins. La visite commence dans un jardin formel et fleuri autour des bâtiments historiques, pour se poursuivre par une promenade gustative en découvrant la plus grande collection française de framboises avec plus de 100 variétés (la dégustation ne commence que vers le 20 juin à maturité des fruits). Plus loin, un jardin naturaliste et sauvage dans un site exceptionnel sur la Vienne (Site classé ZNIEFF) invite à une halte pour méditer dans la belle cabane en osier d'Emmanuel Puybonnieux. Route d'Aixe-sur-Vienne à Verneuil

©Guillaume de Villelume