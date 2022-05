À la découverte des jardins de l’Abbaye des Prémontrés Ancienne abbaye des prémontrés, 4 juin 2022, Pont-à-Mousson.

À la découverte des jardins de l’Abbaye des Prémontrés

Ancienne abbaye des prémontrés, le samedi 4 juin à 11:00

Cette visite guidée d’environ 45 minutes invite le public à explorer les jardins de l’Abbaye des Prémontrés lors d’un moment convivial adapté aux familles. Jeux d’observation et découvertes sensorielles seront le point de départ de ce voyage botanique dans un écrin de verdure de plus de 2 hectares. Un magnifique jardin du cloître orné de plantes à parfum, un potager à déguster et un jardin à la française au tracé symétrique seront les étapes de ce parcours en compagnie d‘une médiatrice qui saura révéler leurs histoires, leurs usages et leurs symboliques.

Réservation en ligne. Tarif : Sans supplément au tarif de droit d’entrée (10€ / 6€ pass lorraine, enfants -18ans / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans).

Ancienne abbaye des prémontrés 9, rue Saint Martin, Pont-à-Mousson, Meurthe-et-moselle, Grand Est Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle



