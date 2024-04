À la découverte des Jardins de la Paix Historial de la Grande Guerre Péronne, samedi 1 juin 2024.

1 et 2 juin Historial de la Grande Guerre

Profitez de ce rendez-vous pour découvrir les deux jardins paysagers de l’Historial : Le Jardin d’Eutychia et Le jardin de Philophrosyne.

Historial de la Grande Guerre Place André Audinot Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 (0)3 22 83 14 18 https://www.historial.fr/ L’association des mots histoire et mémorial traduit les dimensions historiques et mémorielles que l’Historial conjugue avec ses deux musées à Péronne et à Thiepval, dans la Somme.

Musée d’Histoire comparée internationalement réputé, l’Historial à Péronne croise les visions des belligérants, de l’Avant à l’Après-guerre, avec une collection exceptionnelle d’objets, documents originaux et œuvres d’art dont les 50 gravures d’Otto Dix. Depuis 2014, l’Historial se renouvelle et ouvre de nouveaux espaces. Parkings gratuits à proximité

Label Tourisme & Handicap

