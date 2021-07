Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Gironde, Saint-Christoly-Médoc A la découverte des « Jardins de la banquise » Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

A la découverte des « Jardins de la banquise » Saint-Christoly-Médoc, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Saint-Christoly-Médoc. A la découverte des « Jardins de la banquise » 2021-07-10 14:00:00 – 2021-07-10 16:00:00

Saint-Christoly-Médoc Gironde Saint-Christoly-Médoc nous vous proposons de venir découvrir le maraîchage sur sol vivant réalisé aux Jardins de la Banquise. Nous serons accueillis par les maraîchers installés depuis début 2019 et vous pourrez les interroger sur leurs pratiques, les espèces cultivées, leurs motivations. Et peut-être découvrir des légumes que vous ne connaissez pas !

Sur inscription +33 5 56 09 65 57
nous vous proposons de venir découvrir le maraîchage sur sol vivant réalisé aux Jardins de la Banquise. Nous serons accueillis par les maraîchers installés depuis début 2019 et vous pourrez les interroger sur leurs pratiques, les espèces cultivées, leurs motivations. Et peut-être découvrir des légumes que vous ne connaissez pas !

