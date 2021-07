Aulon Aulon Aulon, Hautes-Pyrénées A la découverte des interactions entre plantes et animaux Aulon Aulon Catégories d’évènement: Aulon

Aulon Hautes-Pyrénées Il est recommandé d’avoir des chaussures adaptées à la marche en montagne et d’un vêtement de pluie au cas où. Ne pas oublier votre pique-nique et suffisamment d’eau pour la journée.

Balade ouverte aux enfants dès 8-10 ans.

Rendez-vous à 8h30 à la Maison de la Nature d’Aulon.

Participation libre . Venez découvrir la Réserve d’Aulon, sa flore et les êtres vivants qui y évoluent (rapaces, passereaux, papillons, insectes…), des échanges insoupçonnés se produisent et forment avec les autres éléments (l’eau, l’air, la géologie) un ensemble vivant que l’on nomme l’écosystème montagnard.

