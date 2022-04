A la découverte des instruments d’optique militaire – réalise ton périscope !

A la découverte des instruments d’optique militaire – réalise ton périscope !, 27 avril 2022, . A la découverte des instruments d’optique militaire – réalise ton périscope !

2022-04-27 – 2022-04-27 Comment observer sans être vu ? L’animateur fait découvrir aux enfants les différents moyens d’observation militaire durant la Seconde Guerre mondiale tels que les jumelles, le périscope, le télémètre, la longue vue… A l’intérieur d’un poste d’observation, les enfants repèrent les positions des églises, collines, constructions des alentours. Ils calculent des distances à l’aide d’une carte d’époque. Petit plus : les participants fabriquent un périscope qu’ils rapportent chez eux. Atelier pour les 7/12 ans. Réservation obligatoire. Tarif : supplément de 3€ par enfant. Comment observer sans être vu ? L’animateur fait découvrir aux enfants les différents moyens d’observation militaire durant la Seconde Guerre mondiale tels que les jumelles, le périscope, le télémètre, la longue vue… A l’intérieur d’un poste… Comment observer sans être vu ? L’animateur fait découvrir aux enfants les différents moyens d’observation militaire durant la Seconde Guerre mondiale tels que les jumelles, le périscope, le télémètre, la longue vue… A l’intérieur d’un poste d’observation, les enfants repèrent les positions des églises, collines, constructions des alentours. Ils calculent des distances à l’aide d’une carte d’époque. Petit plus : les participants fabriquent un périscope qu’ils rapportent chez eux. Atelier pour les 7/12 ans. Réservation obligatoire. Tarif : supplément de 3€ par enfant. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville