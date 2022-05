À la découverte des Insectes. Réservation obligatoire Le Verdon-sur-Mer, 25 juin 2022, Le Verdon-sur-Mer.

À la découverte des Insectes. Réservation obligatoire CPIE Médoc 15 bis route de Soulac Le Verdon-sur-Mer

2022-06-25 – 2022-06-25 CPIE Médoc 15 bis route de Soulac

Le Verdon-sur-Mer 33123

2 EUR Le Marais du Logit est l’endroit idéal pour observer des insectes. Mais qu’est qu’un insecte ? Équipé d’un filet, de loupe et de guide d’identification, partons à la chasse aux insectes. Volants ou non, ce sera l’occasion d’apprendre à reconnaitre les grandes familles d’insectes et de découvrir l’utilité de ces pollinisateurs pour les écosystèmes

+33 5 56 09 65 57

