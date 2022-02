A la découverte des insectes pollinisateurs pont-château Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

pont-château, le samedi 7 mai à 14:00

Les insectes pollinisateurs sont indispensables à la reproduction de nombreuses plantes sauvages et cultivées. Mais qui sont-ils vraiment et comment assurent-ils leur rôle de pollinisateurs ? Découvrons en action sur le terrain les papillons, les abeilles, les mouches et autres insectes visiteurs de fleurs ! Animé par Violette Le Féon, entomologiste indépendante et auto-entrepreneur.

Gratuit, sur inscription

Parc naturel régional de Brière – Pays de la Loire Grandeur Nature pont-château pont-château Pontchâteau Loire-Atlantique

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:00:00

