À la découverte des insectes Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 22 juin, 14h00 Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-22T14:00:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-22T14:00:00+02:00 – 2024-06-22T16:00:00+02:00

Une sortie à destination des petits curieux de nature ! Equipé de boites loupes et de filets, vous partirez à la découverte des petites bêtes et plus particulièrement des insectes.

Découvrez un programme riche en explorations : partez à la capture de papillons, observez les criquets dans les hautes herbes et rencontrez les scarabées qui peuplent nos forêts.

Devant la gare SNCF « Les Clairières de Verneuil » Place de la Résistance 78480 Verneuil sur seine Verneuil-sur-Seine 78480 Yvelines Île-de-France

insectes biodiversité

Maxime Habert