Rodemack Cité médiévale de Rodemack - Office de Tourisme Moselle, Rodemack À la découverte des incontournables du village de Rodemack Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

Rodemack

À la découverte des incontournables du village de Rodemack Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme, 18 septembre 2021, Rodemack. À la découverte des incontournables du village de Rodemack

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme

### Une flânerie dans les ruelles du bourg ou le long du Faulbach pour (re)découvrir les trésors cachés de Rodemack. De l’église Saint-Nicolas à la Poste en passant par le Jardin Médiéval ou la promenade des remparts, les grands incontournables du village vous seront dévoilés.

Gratuit. Réservation par e-mail ou par téléphone. Durée 1h. Jauges limitées à 20 personnes. Le terrain est pavé, merci de vous munir de chaussures confortables pour la marche.

Une flânerie dans les ruelles du bourg ou le long du Faulbach pour (re)découvrir les trésors cachés de Rodemack. Cité médiévale de Rodemack – Office de Tourisme Place des Baillis, 57570 Rodemack Rodemack Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Rodemack Autres Lieu Cité médiévale de Rodemack - Office de Tourisme Adresse Place des Baillis, 57570 Rodemack Ville Rodemack lieuville Cité médiévale de Rodemack - Office de Tourisme Rodemack