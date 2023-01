A la découverte des histoires de Karine Rougier ! Drawing Lab Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le Drawing Lab, centre d’art privé dédié au dessin contemporain, a le plaisir d’accueillir l’exposition de Karine Rougier, 11e lauréate du Prix Drawing Now Fair. « Nous qui désirons sans fin » est le titre de l’exposition personnelle de Karine Rougier au Drawing Lab. Distinguée par le Prix Drawing Now en 2022, l’artiste profite de cette invitation pour proposer une véritable balade collective. Du dessin au graphite à la gouache, de la peinture à l’aquarelle, des films en pellicule aux dioramas, nous vous proposons non pas de découvrir une histoire, mais plutôt les histoires de Karine Rougier et de ses invité•es. Drawing Lab 17 rue de Richelieu 75001 Paris Contact : drawinglabparis.com

© Courtesy galerie Espace à vendre © ADAGP, Paris 2023 Karine Rougier, Sans titre — Série « Flux », 2022 – Aquarelle sur papier, 80 x 60 cm

