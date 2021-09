A la Découverte des habitants du Lac d’Allas Bocage Pisciculture Allas Bocage, 1 octobre 2021, Allas-Bocage.

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Pisciculture Allas Bocage

Dans le cadre des “48h Nature” dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, nous vous proposons de découvrir notre site d’Allas Bocage, son plan d’eau et ses habitants, par le biais d’une balade énigme (une balade, des infos nature et des questions pour gagner des cadeaux en s’amusant). _Nous élargissons même la période de 48h, en vous accueillant du 2 au 9 octobre entre 10h et 17h en accès libre (après un rapide passage à l’accueil où on vous expliquera comment profiter de la balade et pouvoir gagner des souvenirs)._ Pour les groupes, écoles ou Centres de loisirs, une réservation préalable est nécessaire pour le vendredi 1er (et les autres jours hors programme 48h Nature) afin d’organiser au mieux la fréquentation sur le parcours de la balade. _Si vous aimez les balades dans les bois, au bord d’un lac et apprendre en s’amusant, venez nous retrouver du 1er au 9 octobre à la Pisciculture Fédérale sur la commune d’Allas Bocage._ Un espace pique-nique est même mis à votre disposition pour profiter un peu plus du site. Renseignements/Réservations : 05 46 98 98 79 ⚠️ La pêche sur le plan d’eau reste strictement interdite même pendant la manifestation. ⚠️

Entrée libre, gratuit

balade énigme gratuite

Pisciculture Allas Bocage Allas Bocage 17 Allas-Bocage Charente-Maritime



2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T17:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T17:00:00